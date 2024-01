Forhøjet vandstand på vej - her er man mest udsat

DMI har udsendt et varsel på kraftig vind og forhøjet vandstand i det nordlige Lillebælt samt langs Nord- og Østfyn. Den kraftige vind presser vand fra Nordsøen ind mod de danske kyster og ind i de danske farvande, hvor der så bliver forhøjet vandstand.

Og det kommer særligt til at gå ud over Odense Fjord, lyder det fra vatchef ved Fyns Politi Kenneth Taanquist.

- Der bliver noget stigning inde i Odense Fjord, så det lokale beredskab er gået i informationsberedskab. Det betyder, at alle aktører informerer hinanden om udviklingen, så de kan hjælpe hinanden og holder øje med udvikling, så vi er klar, hvis der er brug for handling, forklarer vagtchefen til TV 2 Fyn.

Kenneth Taanquist opfordrer samtidig til, at hvis man bor et sted, hvor man ved, man er udsat ved forhøjet vandstand, så skal man sørge for at tage sine forholdsregler.