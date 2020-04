Forlængelse ændrer intet: Kompensation hjælper ikke Odense Sport & Event

En stor del af Fyns kulturinstitutioner er under pres. Forbud og aflysninger betyder tabte indtægter, derfor forlænger regeringen kompensationsordningen for aflysning af større arrangementer.

Kompensationsordningen ville officielt udløbe den 31. marts, men forlænges nu til 9. juni.

Nyheden vækker dog ikke udpræget jubel hos Odense Sport & Event. Mange af deres arrangementer bliver ikke aflyst, men omarrangeret til en anden dato.

- Når du flytter et arrangement, får du ikke dækket udgifter, for så har du indtægten på et senere tidspunkt, siger administrerende direktør i Odense Sport & Event, Enrico Augustinus.

Også i forhold til fodboldkampe er det stadig usikkert, da det er uvist, om Odense Boldklubs kampe aflyses eller spilles på et andet tidspunkt.

Lønkompensation betyder mere

Det, der for alvor betyder noget for Odense Sport & Event, er lønkompensation fra staten, da de har hundredevis af ansatte.

- Vi har over 80 procent af vores medarbejdere, der er sendt hjem, siger Enrico Augustinus.

Udfordringen lige nu er ifølge den administrerende direktør at holde styr på de mange forskellige kompensationsordninger.

- Det er et puslespil uden lige at sætte sig ind i de ordninger, der er. Det kræver, at vi beholder nogle administrative ressourcer, siger han.

Hotellerne bløder

Corona-krisen har dog allerede haft store konsekvenser for Odense Sport & Event.

- Det er voldsomt alvorligt. Vi har fire forretningsben, der ligger helt stille. Der er nul aktivitet, fortæller den administrerende direktør.

Det er især hotelforretningen, der er hårdt ramt.

- Der er ingen, der kan gisne om, hvor mange turister vi ser i år. Jeg tror ikke, vi ser ret mange asiatiske turister i år, forklarer Enrico Augustinus.

Til gengæld er han fortrøstningsfuld på fodboldens vegne.

- Jeg er ikke i tvivl om, den dag vi får lov til at spille fodbold, så vil vi se rigtig mange mennesker på stadion.

Odeon: Ingen kommentarer

Hos Odeon har man endnu ikke et overblik. De ved derfor ikke, om kompensationsordningen kommer dem til hjælp.

- Vi sidder og kigger på det nu, så det er for tidligt at sige noget, forklarer pr- og kommunikationsansvarlig Simon Verheij.