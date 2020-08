Forlænger visitationszone: Politiet konfiskerer 75 våben i Vollsmose

Fyns Politi har besluttet at forlænge visitationszonen i Vollsmose-området. Således forlænges visitationszonen frem til torsdag den 27. august klokken 15.

Visitationszonen blev sat i værk efter et skyderi den 17. juni.

Læs også Voldsom ulykke: Fører stak af fra smadret Volvo

Ingen blev ramt ved skyderiet, men det var ikke tilfældet en uge senere, hvor en 31-årig mand blev skudt og dræbt i Fyrreparken. En anden 31-årig mand blev såret under skyderiet den 24. juni, og politiet mener, at han har tilknytning til en af de stridende grupperinger, der findes i Vollsmose.

Vil sikre trygheden

Det er politiets vurdering, at det fortsat er nødvendigt at opretholde visitationszonen for at forhindre kriminelle handlinger i området.

Visitationer Der er foretaget i alt 387 visitationer i perioden 18. juni til 13. august 2020, som har medført i alt 39 sigtelser: 4 tilfælde af kørsel efter indtagelse af stoffer

2 tilfælde af kørsel uden førerret

1 ikke opfyldt oplysningspligt

1 tilfælde af kørsel i frakendelsestiden

11 sager om euforiserende stoffer

1 sag om salg af euforiserende stoffer

1 har nægtet at opgive sit navn

7 overtrædelser af våbenloven

7 overtrædelser af knivloven

1 sag om sikring af den offentlige orden

1 overtrædelse af miljøloven

1 overtrædelse af naturbeskyttelsesloven

- Vores efterforskning viser, at konflikten mellem de to stridende grupperinger i området ikke er ophørt. Desuden har der været anvendt skydevåben i forbindelse med konflikten, og det fik fatale følger for en borger, der den 24. juni afgik ved døden, efter han blev ramt af skud. Det er derfor min vurdering at for at sikre trygheden og sikkerheden for borgerne i området, er det nødvendigt endnu en gang at forlænge visitationszonen, siger politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Siden den 25. juni har Fyns Politi haft oprettet en skærpet strafzone, der gør det muligt at tildele kriminelle dobbelt straf for lovovertrædelser. Den skærpede strafzone forlænges ikke og udløber dermed den 13. august klokken 15.

Læs også Stukket med kniv i Vollsmose: 17-årig varetægtsfængslet i fire uger