Forliget bag Odenses grønne trafikplan vakler

Før sommerferien lød det fra et sammenstemt byråd i Odense, at trafikken i byen skal gøres grønnere.

Men allerede to måneder senere er der muren i krogene, fordi Venstre og Konservative ønsker at få lempet et af de bærende punkter i trafikplanen, der handler om lavere hastigheder.

Det vil hverken SF eller Enhedslisten være med til, fortæller de til Fyens Stiftstidende, hvor SF-rådmand Brian Dybro er klar i mælet.

- De (K og V, red.) svigter klimaet, og de svigter de flotte ord, de har sagt, at de om, at de vil være grønne, siger han til avisen og opfordrer samtidig de to partier til at forlade forliget, "hvis de ikke kan leve med det, der er aftalt".

Hvis Venstre og Konservative melder sig ud af forliget, så ønsker både SF og Enhedslisten at genforhandle en ny aftale. I første omgang har borgmester Peter Rahbæk Juel (S) indkaldt til forligspartimøde om den grønne trafikplan onsdag.