Forlod OB for at jagte drømmen, men blev fyret - nu er der nyt

Muligheden for at blive cheftræner i SønderjyskE var for god til at afvise, da Henrik Hansen forlod OB i begyndelsen af 2022. I slutningen af året var den tidligere OB-spiller og -træner fyret.

Tirsdag er der igen bud efter Henrik Hansen, der er præsenteret som assistenttræner hos de danske vicemestre, Brøndby IF. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

- Jeg er utrolig stolt over at blive en del af Brøndby IF, og jeg ser frem til at arbejde tæt sammen med den dygtige trænerstab og holdet, hvor jeg med mine kompetencer og erfaringer skal ind og bidrage til at hjælpe os med at nå vores mål, siger Henrik Hansen selv i pressemeddelelsen.