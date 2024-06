Formand for HCA-pris drev firma med TV 2’s muldvarp, mens hun svindlede for milliarder

Generationsskifte med Amiras navn

I Erhvervsstyrelsens cvr-register kan man se, at Jan Moosmand i 2015 stiftede firmaet Advokatfirmaet Smajic Advokatanpartsselskab med adresse på Palægade 3, hvor Amira Smajic og Julie Moosmand en lille måned efter indtrådte som direktører.

Ugeavisen Odense bragte i december 2015 en artikel under overskriften ”Julie Moosmand har overtaget sin fars advokatfirma”, hvor Julie Moosmand selv fortæller, at Jan Moosmand vil fortsætte som advokat i firmaet og at Amira Smajic også skal have en rolle i firmaet.

Reelt var der dog tale om et helt nystiftet firma, der altså bar Amira Smajic’ navn, mens Moosmand-navnet fremgik som et såkaldt binavn.

Forbundet i mere end tre år

Ifølge cvr-registret fratrådte Amira Smajic som direktør i slutningen af 2016, mens Julie Moosmand fortsatte på sin direktørpost indtil november 2017.

På det tidspunkt havde firmaet formelt set ændret navn til Advokatfirmaet Moosmand Advokatanpartsselskab, men ifølge advokatfirmaets tidligere hjemmesider var både Julie Moosmand og Amira Smajic fortsat en del af et trekløver sammen med Jan Moosmand.

Forbindelsen mellem dem blev således først brudt i 2019, hvor Amira Smajic’ navn blev fjernet fra listen af ansatte på hjemmesiden www.adv-moosmand.dk og Jan og Julie Moosmands navne blev fjernet fra hjemmesiden www.smajic.dk.

Hvis man tager udgangspunkt i de oplysninger, har Jan og Julie Moosmand altså drevet et firma med Amira Smajic i mere end tre år fra slutningen af 2015 og frem til en gang i 2019, hvor Jan Moosmand endte med at melde Amira Smajic til politiet i en del af sagen mod TV 2’s muldvarp, hvor hun er tiltalt for bedrageri for 200.000 kroner.

Mens hun blandt andet har erkendt sig skyldig i bedrageri for 1,2 millioner kroner mod en bosnisk forening, har hun nægtet sig skyldig i den del, som Jan Moosmand meldte hende til politiet for.

Sagen mod Amira Smajic er endnu ikke afsluttet og forventes at blive genoptaget til efteråret.

Afviser al kendskab til Amira

Julie Moosmand peger på, at hun er lige så rystet og chokeret over afsløringerne i ”Den sorte svane” som alle andre, men afviser, at hun på noget tidspunkt har arbejdet sammen med Amira Smajic.

Hvordan vil du selv betegne den relation, du har haft til Amira Smajic?

- Jeg har ikke haft nogen relation til hende.

I har jo siddet i et firma sammen.

- Nej, det har vi ikke. Det har vi ikke. Aldrig nogensinde. Amira og jeg har aldrig nogensinde været ansat det samme sted – aldrig.

Det har I jo i det firma, som din far stifter og som starter med at hedde Advokatfirmaet Smajic.

- Nej. Nu er det jo ikke mit selskab, så hvis du skal have nogle nærmere oplysninger omkring det, må du jo gå til ejeren selv (Jan Moosmand, red.). Jeg ved, at du har været i dialog med ham i går. Men Amira har aldrig været ansat.

Hun har jo været registreret som direktør.

- Jeg ved bare, at hun aldrig nogensinde har været ansat og aldrig har fået løn. Jeg har været helt almindelig lønansat og havde på daværende tidspunkt ikke nogen indflydelse på, hvordan og hvorledes man driver et selskab. Men jeg ved, at Amira aldrig har været ansat og det har min far også sagt til dig i går.

Hvis vi spoler tiden tilbage til 2015, hvor din far gerne vil gå på pension, så stiller du jo op i Ugeavisen Odense og fortæller om generationsskiftet…

- Men, det har jo ikke noget med Amira at gøre.

Jo, du fortæller jo selv, at Amira Smajic også er en del af firmaet.

- Jamen, hun har aldrig været ansat. Det kan godt være, at hun har lagt en sag i ny og næ eller lavet en henvisning.

Der blev lavet to hjemmesider – en for advokat Moosmand og en for Smajic, hvor Amira også fremgår som ansat hos Moosmand. Det står vel i direkte modstrid med det, du fortæller nu?

- Jamen, prøv at høre. Jeg fortæller dig, hvad jeg ved. Og du har fået samme svar fra min far om, at Amira aldrig har været ansat. Hun har aldrig fået løn. Det er mit svar til dig.