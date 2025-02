Formand og rådmand i åben krig efter møde om megakoncerter

- Faktaresistent

Ifølge Nils Skeby kom der nærmest ingenting ud af mødet, som fandt sted i Boksen på Tietgenskolen. Agendaen var, at lokalplanerne for de megakoncerterne, som er sendt i høring, skulle præsenteres fra politisk hold.

- Eller jo. Vi fik oplyst, at de har tænkt sig at lave ind- og udgang ved Østergårds Allé, som de lovede, at de ikke ville gøre, siger Nils Skeby til TV 2 Fyn.

Han mener, at politikerne burde gentage procedurerne som under megakoncerten med Bruce Springsteen, hvor der var placereret ind- og udgange “i de to ender af Dyrskuepladsen og ved Kløvermosevej”.

Den udlægning køber Søren Windell ikke. Over for TV 2 Fyn slår han fast, at de rigtignok har tænkt sig at placere en ind- og udgang ved Østergårds Allé, men at der udelukkende vil være tale om en ind- og udgang for frivillige til koncerterne.

- I øvrigt tager Nils Skeby fejl, når han påstår, at der var invitereret til et borgermøde. Jeg har håndfaste beviser på, at der var invitereret til et informationsmøde, siger Søren Windell.

- Han er faktaresistent, raser rådmanden.

- Borgerne må affinde sig

Nils Skeby giver flere gange udtryk for sin skuffelse over ikke at være blevet hørt i debatten. Men at være blevet kaldt både “udemokratisk” og “magtfuldkommen” er ikke noget, som Søren Windell ligger søvnløs over.

- Det må stå for hans egen regning. Jeg agerer ud fra det mandat, som et enigt byråd har truffet, og det kan ikke blive mere demokratisk, siger Søren Windell.

Men kan du forstå, hvis borgerne føler sig kørt over?

- Alle kunne komme med deres holdninger til mødet. Jeg gentager: Et enigt byråd har truffet beslutningen, siger Søren Windell.

Formand Nils Skeby udtrykker en bekymring for, at politikerne vil fastlægge et lydloft på 95 decibel ved nærmeste bolig under koncerterne.

- Der har du altså brug for høreværn. Du kan ikke få en soundboks til at spille så højt, siger Nils Skeby.

Og her kan de to stridshaner faktisk finde et - næsten - fælles ståsted.

- Ja. Det er højt, men vi taler om en varighed på fire timer, så det må borgerne affinde sig med, siger Søren Windell.