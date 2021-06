Formand opfordrede til at stemme på etniske danskere: - Jeg har tabt meget for ham

Ingen problemer med udlændinge

Kolonihaveforeningen Vibelund har i alt 146 haver, og der bor mange forskellige etniciteter i foreningen.

Men Allan Hansen kan ikke genkende formandens billede af udlændinge, der ikke opfører sig ordentligt.

- Vi har ikke noget ballade med dem. Det er sgu ens om det er danskere eller ej. De hilser, og de er flinke, og dem der kan tale lidt dansk, de snakker altid med os, fortæller næstformanden.



Ifølge kasseren er de problemer, der findes i haveforeningen, meget små.

- Det er ikke mit indtryk, at de laver ballade. De problemer, vi måtte have herude, drejer sig måske om folk, der ikke betaler deres regninger til tiden, folk, der ikke klipper hækken til tiden, og måske parkerer steder, hvor de ikke skal parkere. Men det er jo ikke et problem, vi har med udlændinge - det kan vi have med alle, fortæller Morten Pedersen.



Generalforsamling torsdag

Både næstformand og kasserer havde håbet, at Jørgen Erik Jørgensen havde snakket med de andre medlemmer i bestyrelsen, inden han sendte mailen ud. De er overbeviste om, at mailen ikke var blevet sendt, hvis det var tilfældet.

- Jeg kan sagtens forstå, hvis man er nervøs for, at der kommer en helt ny bestyrelse med fem nye mand, der aldrig har prøvet at sidde i en bestyrelse før. Men det har ikke så meget at gøre med, om du er udlænding. Det kan lige så vel være danskere, siger kasseren.