Efter at have været efterlyst i næsten to år er en 29-årig mand, der formodes at være en ledende figur i bandegrupperingen 9hunna, nu anholdt, det skriver Fyens Stiftstidende.



Manden har været efterlyst siden oktober 2021.

Den 29-årige nægter sig skyldig i alle punkter af sigtelsen mod ham.