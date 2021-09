Formsvagt OB-hold kigger mod top-6

OB har tre point ned til farezonen, og forsvarsprofilen Jeppe Tverskov kigger hellere op end ned.

- Vi kigger på os selv lige nu. Alt ændrer sig fra uge til uge, og hvis vi vinder næste uge, kan det være, at der bliver kigget anderledes på os. Det er meget, som vinden blæser.

- Vi spiller nærmest kampe om seks point hver uge. Hvis man taber dem, så ryger de andre hold afsted i tabellen, og hvis vi vinder, kan vi selv ryge afsted. Jeg tror, at vi kommer i top-6, og det skal vi også, siger Jeppe Tverskov.

Tager ikke sorgerne på forskud

Med 12 runder tilbage af grundspillet tager OB-træner Andreas Alm ikke sorgerne på forskud.

- Hvis man kommer i top-6 bliver det ganske afslappende, og så kan man kun kigge op. Hvis man kommer blandt de nederste seks hold, så kigger man mere ned, siger cheftræneren.

Viborg har to point ned til Sønderjyske, men anfører Jeppe Grønning er ubekymret over holdets situation, selv om det blot har hentet blot fem point i de seneste otte kampe.

- Jeg synes, at det er alt for tidligt at begynde at snakke om mulig nedrykning.

- Vi kigger ikke særlig meget på tabellen. Det ændrer sig ikke, bare fordi vi spillede uafgjort. Det er altid vores næste kamp, vi kigger efter, og der vil vi angribe og gå efter tre point.

- Hvis vi begynder at bekymre os om alt muligt, så får vi aldrig nogen point, siger Jeppe Grønning.