Rådmand med rod i regnskaberne: Windell bag tre nye selskaber - politikere vil have alt frem

Det er ikke kun det konkursramte Soeren Group ApS, som ældre- og handicaprådmand i Odense Søren Windell (K) har været aktiv i, mens han har været rådmand.

Yderligere tre selskaber har Søren Windell stiftet eller været medstifter af i sin rådmandsperiode, viser et opslag i CVR-registret.

Og det får nu Dansk Folkepartis medlem af Odense Byråd, Pernille Bendixen, Enhedslistens Reza Javid og viceborgmester i Odense Byråd, Tim Vermund (S) til at bede om en nærmere redegørelse fra Søren Windell.

- Jeg vil anbefale Søren Windell at gå til juridisk afdeling, så de kan afgøre, om Søren Windell kan have habilitetsproblemer ved at have selskaber ved siden af sin rådmandspost. Det kunne være en rigtig god idé, at rådmænd og borgmestre ligesom ministre offentliggjorde, hvad de har af interesser ved siden af deres politiske arbejde, og det synes jeg, vi skal arbejde videre med i byrådet, så der er offentlighed omkring det, siger Pernille Bendixen (DF).

Også hos Enhedslisten efterlyses større gennemsigtighed, så offentligheden kan se, hvad Søren Windell har af erhvervsmæssige og økonomiske interesser ved siden af rådmandsjobbet og sine kommunale hverv, som han årligt honoreres med 894.000 kroner for.

- Når denne sag er kommet op, vil det være rigtig klogt af Søren Windell at lægge alt frem - både om de økonomiske forhold, men også orientere om, hvad selskaberne laver for at fjerne enhver tvivl, der kunne være om habilitet og kompetencer, siger Reza Javid.

Tim Vermund, Socialdemokratiet

I søgelyset

I marts 2018 stiftede Søren Windell selskaberne Windell Holding ApS og Windell Event ApS – med 50.000 kroner som indskudskapital.

Og selskaberne kom hurtigt i Erhvervsstyrelsens søgelys.

For den 29. november samme år sender styrelsen en anmodning til skifteretten med krav om tvangsopløsning af selskaberne.

Anmodningen sker efter selskabslovens paragraf 225 og kan typisk skyldes, at selskabet mangler revision, direktør, ikke har afleveret årsregnskab til tiden med mere.

31. januar 2019 tilbagekaldte Erhvervsstyrelsen sin anmodning – formentlig fordi uregelmæssighederne blev bragt ud af verden.

Windell Event ApS er en af kreditorerne i konkursramte Soeren Group ApS, hvor det har 50.000 kroner til gode. Det svarer til selskabets egenkapital.

Med den undtagelse har både Windell Event ApS og Windell Holding ApS været uden aktiviteter i den periode, der er gået siden stiftelsen.

I august 2019 var Søren Windell medstifter af selskabet OTF ApS (Odense Tarteletfestival) sammen med to forretningspartnere. De tre ejer hver en tredjedel af selskabet.

Selskabets første regnskabsår sluttede ved årsskiftet – og selskabet er derfor ikke regnskabspligtigt endnu.

- Vi anede ikke, at Søren Windell er direktør i flere forskellige virksomheder samtidig med, at han er rådmand, så jeg synes, det kalder på, at Søren Windell lægger alle kort frem på bordet, så vi er sikker på, at det bare er sjusk, der er foregået i forbindelse med konkursen. Vi ved ikke, hvad de selskaber Søren Windell sidder i eller har siddet i, arbejder med. Som minister har man et ansvar for ikke at have habilitetsproblemer. Det samme gælder for Søren Windell, hvis vi skal have tillid til ham som rådmand. Så skal vi ikke være i tvivl om, hvad der er op og ned i den sag, siger Tim Vermund til TV 2 Fyn.

Pernille Bendixen, Dansk Folkeparti

Søren Windel siger i et skriftligt svar til TV 2 Fyn.

- Det er helt korrekt, at jeg stoppede som erhvervsdrivende på fuld tid, da jeg blev rådmand i 2018. Hvervet som fuldtidspolitiker ændrer ikke ved min interesse for at lave fx koncerter og andre kulturelle tiltag. Tværtimod er det vigtigt for mig, at holde en tæt kontakt til livet uden for rådhuset.

- Et selskab er omfattet af fuld offentlighed på internettet, fx cvr.dk. Det kan være fornuftigt, at byrådet hele tiden arbejder for høj gennemsigtighed. Det kræver en sund debat om grænserne for privatlivets fred, da flere politikere fra Odense Byråd driver personligt ejede virksomheder.

- Mine byrådskollegers forslag kan være en god anledning til at vi diskuterer, hvordan vi bedst muligt er åbne om vores interesser hvad enten man er selvstændig eller nu som mig, har en form for fritidsinteresse ved siden af det politiske arbejde.