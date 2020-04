Forsamlet ved Odense Havn: 11 unge mennesker får bøde

I alt 11 unge personer i Odense har søndag aften fået en bøde for at bryde forsamlingsforbuddet.

De 11 personer er primært unge drenge og mænd mellem 16 og 21 år, oplyser vagtchef ved Fyns Politi Henrik Krøjgaard.

De unge mænd blev set af politiet ved Odense Havn klokken 21 søndag, da en patrulje kørte forbi havnegade.

- Patruljen så, at der holdt en del biler, og omkring de biler stod 11 unge mennesker samlet. Det er en overtrædelse af forsamlingsforbuddet på over 10 mennesker, og derfor fik de alle en sigtelse og bøde på 2.500 kroner, siger Henrik Krøjgaard til TV 2/Fyn.

Vidste godt, det ikke var smart

Politiet ved ikke, hvorfor de lige var samlet der, men Byens Ø er ét af politiets fokuspunkter i disse tider, hvor man ikke må samles mere end 10 mennesker.

Og vagtchefen oplyser, at det virkede til, at de unge mennesker godt vidste, at det ikke var så smart at samles.

- De kunne godt fornemme, at det ikke var smart at stå sammen, for de delte sig op i to grupper, da de så patruljen, siger vagtchef Henrik Krøjgaard.

De 11 unge drenge og mænd har hver fået en bøde på 2.500 kroner.

De er alle sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet, som blev vedtaget af regeringen som en del af mange tiltag for at undgå spredningen af coronavirus.

Fortsætter med intensiv patruljering

Fyns Politi har, siden forsamlingsforbuddet blev udstedt, haft et større fokus på forskellige områder på Fyn.

Her kan blandt andet nævnes Byens Ø, Munke Mose, Eventyrhaven og Skovallén i Odense, samt Christiansminde, Skolevej og Krøyers Have i Svendborg.

- Vi har kørt med en intensiv patruljering i flere områder på Fyn, og det fortsætter vi med, siger Henrik Krøjgaard.