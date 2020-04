Odense trodser retningslinjer: Børn fra corona-ramte familier bør blive hjemme

Følger man Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så må børn fra corona-ramte familier stadig godt møde op i skolen, så længe de ikke selv udviser symptomer.

Men de retningslinjer har man i Odense Kommune valgt ikke at følge. I stedet anbefaler kommunen, at man holder sine børn hjemme, hvis en person i husstanden er testet positiv.

Barnet skal først komme i skole eller i daginstitution, hvis husstanden har været symptomfri i 48-timer. Det skriver Odense Kommune i en pressemeddelelse.

- Samtidig med at jeg glæder mig til at åbne skoler og dagtilbud igen, så er det også bare rigtig vigtigt, at det foregår på en tryg og god måde for både børn, forældre og medarbejdere, siger Susanne Crawley (R) til TV 2/Fyn og tilføjer:

- Jeg synes, det har skabt utryghed og usikkerhed, at børn, der kommer fra husstande, hvor der er påvist coronavirus, skal komme tilbage i skole. Så vi synes, at de skal blive hjemme, siger hun.

Kun en anbefaling

Institutionerne og skolerne i Odense Kommune kan imidlertid ikke nægte at modtage et barn, selvom de anbefaler, at man holder børn fra corona-smittede husstande i hjemmet.

Det er altså kun en anbefaling.

- Vi vil gerne have, at den gradvise genåbning af Danmark skal være en tryg oplevelse for forældrene. Som det har været indtil nu har forældrene også taget godt imod det, men urtygheden skal vi imødekomme, siger Susanne Crawley og fortsætter:

- Vi kan ikke nægte nogle at sende deres børn afsted, men vi kan sige, at vi synes det er en god idé, at man bliver hjemme indtil den sidste i husstanden er rask og ikke udviser syptomer i 48 timer.