Forsinket passager skal køre i bus hele natten

Der er mange, som i dag var frustrerede over de aflyste og forsinkede tog.

En af dem der ventede i Odense var Emma Høj Jensen, er på vej til Lillehammer i Norge.

- Jeg skulle have været med bus hele dagen til Norge. Det bliver nok også hele natten nu, siger hun.

- Jeg tror, at alle de billetter, jeg havde købt til det forskellige, de kan ikke bruges længere, siger hun.

Ove Lorentzen, der er pensionist, er på vej til Sjælland til familie komsammen. Han håber, at de når frem på et tidspunkt - og at maden er på køl.

DSB har meldt ud, at togdriften genoptages fra klokken 14. Ved middagstid vurderede DSB, at omkring 1.000 passagerer ventede på en togbus.