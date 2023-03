Forsinket sygehus koster Odense Letbane ti millioner kroner

Odense Letbane taber ti millioner kroner, fordi Nyt OUH bliver forsinket.

Det skriver stadsdirektør i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg, i en mail til Venstres økonomiudvalgsmedlem Christoffer Lilleholt.

- I sidste ende synes jeg jo bare, det er ærgerligt, for nu skal vi ud og tage pengene fra borgerne, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

I december meddelte Region Syddanmark, at Nyt OUH endnu engang ville blive forsinket. I den forbindelse bad Christoffer Lilleholt om en redegørelse for, hvad det ville få af konsekvenser for Odense Letbane.

Skal finde pengene på velfærden

Odense Letbanes tidligere passagerprognoser basserede sig på, at Nyt OUH åbnede som planlagt i 2024.

Men Stefan Birkebjerg oplyser til Christoffer Lilleholt, at de nye passagerprognoser nu siger, at der forventes 217.000 færre, der stiger på togene i 2024 og 558.000 færre i 2025.



"Det svarer til en manglende indtægt i de to år på henholdsvis tre millioner kroner og syv millioner kroner. Påvirkningen på budgettet i 2024 og 2025 vil blive indarbejdet i det budgetforslag for 2024-2027, som Odense Letbane fremsender til Odense Kommune inden sommerferien," skriver Stefan Birkebjerg i sin mail.

- De penge kan jo kun komme fra velfærd. De vil enten komme fra råderummet, som vi i sidste ende ville have brugt på velfærd, eller også skal vi ud og finde dem på andre budgetter, siger Christoffer Lilleholt.

Odense Letbane har to stop i forbindelse med Nyt OUH, og med færre påstigninger på de to stop bliver indtægtstabet altså ti millioner kroner.

Nyt OUH forventer tidligst at stå klar i efteråret 2025.

Senest blev byggeriet mandag ramt af en stor fadæse. Her kom det nemlig frem, at to tredjedele af taget skal udskiftes, efter det er blevet lagt forkert og har været utæt, hvilket har givet skimmelsvamp i store dele af det nye sygehus.