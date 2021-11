Forsker får kritik af topembedsmand efter udtalelser: - Det er ikke, fordi jeg lader mig skræmme

Men Stefan Birkebjerg har ikke gjort noget ulovligt, understreger kommunalforskeren.

- At man skriver en mail, hvor man fortæller, at man er uenig med forskernes vurdering, det er jo sådan set fair nok. Men det er klart, at hvis det får karakter af, at man mere systematisk prøver at presse forskerne til at være forsigtig med overhovedet at udtale sig og presse forskerne til at være bløde og runde i deres vurderinger i stedet for at være kritiske, så er det selvfølgelig et demokratisk problem, siger han.

- Det vil betyde, at den offentlige debat omkring kommunerne vil blive svækket.



Kan udfordre demokratiet

Professoren i økonomiforvaltning Per Nikolaj Bukh har selv oplevet kollegaer trække følehornene til sig.

- Jeg ved, der er mange yngre og mere uerfarne forskere, der afstår fra at deltage i den offentlige debat og nægter at tale med journalister, fordi de er bange for at blive kontaktet af embedsmænd på denne her måde efterfølgende, siger han.