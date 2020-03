SDU-forskere corona-knokler: Kendt vaccine gør os mere modstandsdygtige

Over hele verden arbejder forskere lige nu på højtryk for at udvikle en vaccine, der kan sætte en stopper for den fortsatte spredning af coronavirus.

Men hvor langt er man med arbejdet? Og hvad er udsigterne til, at man vil finde en relevant kur?

Herhjemme er et hold forskere på Syddansk Universitet lige nu i gang med undersøge virkningen af en velkendt vaccine, som normalt blev brugt mod tuberkulose.

- Det er et overset område. Man har aldrig rigtigt undersøgt det, fordi man har været så sikker på, at vacciner kun beskyttede mod vaccinesygdommene, fortæller Christine Stabell Benn, klinisk professor på SDU og en af forskerne bag.

Den såkaldte BCG-vaccine, tuberkulosevaccinen, er tidligere afprøvet under forskningsprojekter i Afrika, hvor den viste sig at beskytte mod en række andre sygdomme end tuberkulose og desuden mindskede luftvejssymptomer.

Derfor tror forskerne, at den måske også kan have en forebyggende effekt mod covid-19.

- Vi har kunnet vise, at vaccinen gør celler fra immunforsvaret meget stærkere og bedre forberedt, siger Christine Stabell Benn og tilføjer.

- Det har fået os til at tænke, at den vil kunne bruges til at afbøde corona med, siger hun.

Afprøves andre steder

Forskerstaben på Syddansk Universitet er ikke de eneste, der har tænkt, at tuberkulose-vaccinen kunne virke beskyttende mod coronavirus.

På det amerikanske Havard University er forskere allerede i gang med at blive klogere på virkningen af vaccinen, og i Holland påbegynder forskere i denne uge eksperiment blandt 1.000 sundhedsarbejdere, hvor de afprøver vaccinen på dem.

- Der bliver nærmest stormløbet nu. Der er rigtigt meget interesse for og håb om, at den kan bruges i forskellige sammenhænge mod corona, fortæller Christine Stabell Benn.

Herhjemme brugte man vaccinen hos skolebørn frem til 1980, og derfor er en en stor del af danskerne i dag beskyttet af den. Ifølge Christine Stabell Benn kan man dog ikke være sikker på, at den stadig har en effekt, fordi det er så lang tid siden.

Derfor kan det være nødvendigt med en ekstra dosis for at få virkningen frem igen, forklarer hun.

- Med den viden vi har, vil jeg umiddelbart sige: Man er bedre stillet, hvis man har fået en vaccine, end hvis man ikke har fået nogen, hvis man så også får en ekstra, siger hun.

Ikke en mirakelkur

En af de grupper, som forskerne især håber kan få gavn af vaccinen, er de ældre over 65 år, der ikke har et ligeså stærkt immunforsvar som de unge.

Det fortæller læge og ph.d.-studerende Anne Marie Rosendahl, som også er med inde over projektet.

- Hvis man kan give immunforsvaret et spark, så man får en bedre beskyttelse, og vi undgår mere sygelighed og dødelighed hos vores stærkt voksende ældre del befolkning. På den måde kan vi skåne sundhedsvæsenet, fortæller hun.

Både hun og Christine Stabell Benn understreger dog, at vaccinen ikke skal betragtes som en mirakelkur mod coronavirus.

- Det er ikke en specifik vaccine mod corona, så vi må under alle omstændigheder forvente, at også vaccinerede kan få virussen. Det, vi håber på, er, at vaccinen dels kan beskytte mod, at man får corona, men måske allermest mod hvor alvorligt det bliver, siger Christine Stabell Benn.

Venter på støtte

Selvom vaccinen er klar til at blive taget i brug, mangler forskerne stadig de nødvendige midler og tilladelser til at afprøve den på sundhedspersonale efter hollandsk eksempel.

Derudover håber de på at kunne teste den på ældre borgere over 65 år til efteråret.

- Den er klar – den er til at hive ned fra hylderne, fordi det er standardprodukt. Så vi ville kunne gå i gang lige så snart, vi har penge og tilladelse, fortæller Christine Stabell Benn.

Indtil videre har forskerne søgt støtte fra staten og Novo Nordisk, som de har fået afslag fra begge steder.

Spørgsmål fra en fynbo Hvad er status for en ny kur? Og hvis kuren først bliver klar i 2021, får vi så en større verdenskrise, der vil berøre os alle sammen?

Denne artikel er blevet til på baggrund af spørgsmål, flere fynboer har sendt til os. Ligger du også inde med et spørgsmål i forbindelse med den nuværende coronavirus, kan du skrive det i nedenstående boks.