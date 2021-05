Forskere advarer: Vaccine beskytter ikke alle kræftpatienter

Man har indtil videre forsøgt at sprede budskabet fra det foreløbige forskningsresultat ved at orienteret dem, der er med i studiet, Kræftens Bekæmpelse og Kræftlægernes Forening.



Derudover er resultatet sendt videre til Sundhedsstyrelsen, som skal finde ud af, om der er andet man kan gøre for den gruppe patienter.

- Det kunne måske være at tilbyde dem endnu en vaccination - altså et tredje stik, som et boost efter at de har afsluttet kræftforløbet, siger den forskningsansvarlige.

Vaccinen anbefales fortsat

Det er dog ikke alle kræftpatienter, der risikerer ikke at blive dækket af vaccinen. Og det anbefales fortsat, at man får den som kræftpatient, fortæller Henrik Ditzel.

- Det er ikke en fordel ikke at blive vaccineret. Det handler om et forsigtighedsprincip, og derfor skal man som kræftpatient fortsætte med at tage alle forholdsregler, siger han og henviser til at holde afstand, spritte af og bære mundbind.