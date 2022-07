Forskere i Odense: Kræftpatienter har god gavn af coronavacciner

Patienter med kræft har god effekt af fjerde stik med en coronavaccine fra enten Pfizer eller Moderna, viser forskningsresultater fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Det gælder både patienter med kræftformer relateret til blodet – de såkaldte hæmatologiske kræftformer - og patienter med solide kræftformer såsom lunge-, tyktarms- og brystkræft.

- Det fjerde stik ser ud til at styrke immunforsvaret for denne patientgruppe og langt de fleste udvikler antistoffer, siger Sidse Ehmsen, der er lektor ved Klinisk Institut og Onkologisk Afdeling, OUH, og som er en af forskerne bag studiet.

Udgivet i anerkendt tidsskrift

Kræftforskere fra Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital og Klinisk Institut på Syddansk Universitet har fulgt kræftpatienter og studeret deres immunforsvar under hele coronaviruspandemien.

Resultaterne, der er baseret på 530 patienter, er netop udgivet i det anerkendte tidsskrift Cancer Cell.

Noget tyder på, at et fjerde stik har stor effekt end sammenlignet med kun tre.

- Det er kontinuiteten af vaccinationsstik, der har gjort forskellen, for op mod 23 procent af kræftpatienterne udviklede ikke antistoffer efter tre stik, hvor det kun er halvdelen af disse, der fortsat ikke har udviklet antistoffer efter fire stik, siger Sidse Ehmsen.

- Derudover har vaccinationerne haft så stor effekt, at mange af patienterne har udviklet et så højt niveau af antistoffer, at de sandsynligvis vil være dækket ind på samme niveau som raske individer, fortsætter hun.

Coronasmitten har på Fyn været stigende i juni og juli, men de seneste tal fra Statens Serum Institut fra 28. juli viser, at smittetallene igen er dalende.

Fra 1. oktober får en stor del af danskerne tilbudt fjerde stik mod coronavirus. Det har sårbare grupper dog kunnet få i løbet af sommeren.