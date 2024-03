Forskere fra Alexandra Instituttet gæstede i dag Syddansk Universitet i forbindelse med deres forskningsprojekt "CoRal".

Formålet med projektet er at indsamle stemmer og dialekter fra hele landet for at styrke og udvikle taleteknologier på dansk, så computere og kunstig intelligens bedre kan forstå og tale dansk i fremtiden. I dag var det Fyns tur.

- Når man traditionelt laver denne her slags teknologiske sprogløsninger, vil man typisk have svære ved at blive forstået, hvis man benytter kunstig intelligens med dialekt - herunder fynsk dialekt. Derfor rejser vi rundt i hele landet og indsamler de mest væsentlige dialekter og styrker dermed teknologien, siger Torben Blach, projektleder hos Alexandra Instituttet.

