Forslag fra Venstre: Udskyd salg af Fjernvarme Fyn til efter valget

Borgerne i Odense har ikke været inddraget nok i salget af Fjernvarme Fyn, mener Venstre i Odense, og derfor vil partiet have udskudt den endelige beslutning om et salg.

- Jeg synes , at det ville være fornuftigt, at vi laver mere borgerinddragelse, end det vi har set. På de borgermøder, som jeg har været med til, har jeg oplevet en stor opbakning til at beholde Fjernvarme Fyn. 80 procent af odenseanerne er bange for fjernvarmeprisen og ejerskabet. Det bør give anledning til eftertanke og yderligere dialog, siger Christoffer Lilleholt, der er spidskandidat for Venstre i Odense.

Christoffer Lilleholt vil nu fremsætte et såkaldt initiativretsforslag i Odense Byråd, for at få forslaget til afstemning i byrådssalen. Foreløbig har Dansk Folkeparti tilkendegivet, at det vil bakke op om, at salget først skal endeligt besluttes efter kommunalvalget i november 2021.

- Jeg har en fornemmelse af, at der er nogle borgere, der har noget på sinde, som de ikke har fået mulighed for at komme ud med på nuværende tidspunkt. Det vil være fornuftigt og klogt at høre dem ad, og derfor vente med et salg, siger Christell Gall fra Dansk Folkeparti.

Lille flertal bag aftale om salg

Beslutningen om at sælge Fjernvarme Fyn er taget af et lille flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Radikale. Til sammen har de 16 ud af 29 mandater i Odense Byråd.

- Den her debat har været præget af skyttegravskrig. En stor del af odenseanerne er bange for, hvad der sker med fjernvarmeprisen og ejerskabet. Derfor er der brug for yderligere demokratisk samtale, hvor vi nærmer os hinanden i den her debat, siger Christoffer Lilleholt.

En meningsmåling som Megafon har lavet for TV 2 Fyn viser, at 65 procent af odenseanerne er imod et salg af Fjernvarme Fyn til Energi Fyn. Kun 14 procent af odenseanerne mener, at det er en god ide at sælge Fjernvarme Fyn. Målingerne viser samtidig, at et stort flertal af odenseanerne foretrækker, at man finansierere velfærdsinvesteringerne ved at udskyde letbanens etape to.

- Der er brug for mere borgerinddragelse, og der er også brug for at diskutere de løsninger, der er lagt på bordet angående letbanens etape to Vollsmose. Vi skal bruge tid til at tale med investorer om hvad de synes om eksempelvis BRT-busser (avancerede busser der kører på strøm, red.), siger Christoffer Lilleholt.

Fjernvarmepenge skal bruges på velfærd

I aftalen om et salg af Fjernvarme Fyn skal Energi Fyn betale 900 millioner kroner. Af det beløb får Odense Kommune 524 millioner kroner, da der skal betales en afgift til staten og en del af ejerskabet tilhører Nordfyns Kommune.

Baggrunden for salget af Fjernvarme Fyn er, at Odense Kommune har lavet en plan for investeringer i velfærdsbygninger til 1,8 milliarder kroner, hvor de 524 millioner kroner for et salg skal bruges.

Christoffer Lilleholt forventer, at forslaget kan blive behandlet på byrådsmødet den 28. oktober.

Konservative og Enhedslisten i Odense Byråd er også i mod et salg af Fjernvarme Fyn, men partierne har endnu ikke taget stilling til, om de vil bakke op om forslaget fra Venstre og Christoffer Lilleholt.