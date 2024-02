Forslag om midlertidig ledelse var ikke punkt på møde

Til tirsdagens møde i Børn- og Ungeforvaltningen ønskede Konservative og Venstre at fremsætte et beslutningsforslag om at afsætte skolelederen på Agedrup Skole og indsætte en ny, midlertidig ledelse.

Men punktet kom aldrig på dagsordenen, da forslaget ikke var stillet rettidigt.

Sådan lyder det fra Børn- og Ungerådmand Susanne Crawley (RW) efter mødet.

Forslaget har mødt kritik op til dagens møde, hvor professor Kurt Klaudi Klausen kalder det for "offentlig rettergang", da det ikke er op til politikerne at beslutte, hvorvidt en skoleleder skal afsættes.

Rikke Beider (K) skriver i et skriftligt svar til TV 2 Fyn, at de ikke ønskede at afskedige skolelederen, men at det skulle være en midlertidig løsning.

Konservative står dog ved deres ønske om en ny, midlertidig løsning.

"Vi vil ikke afskedige, men mener at løsningen er bedst for begge parter", skriver Rikke Beider (S).