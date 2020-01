Forslag om rygeforbud i Odense stemt ned

Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Konservative har i Odense Kommunes økonomiudvalg nedstemt et forslag fra den radikale Susanne Crawley Larsen om rygeforbud på kommunens boldbaner og idrætsanlæg, skriver Fyens Stiftstidende onsdag eftermiddag.

Susanne Crawley Larsen havde ellers torsdag i sidste uge fået opbakning fra både SF og Socialdemokratiet til at effektuere forbuddet allerede 1. april.

Susanne Crawley Larsen siger til Fyens Stiftstidende, at hun finder afvisningen af sit forslag for "uambitiøst".

- Og det flugter meget dårligt med, at vi har vedtaget den mest ambitiøse rygepolitik, hvor vi i 2025 skal have den første røgfri generation. Det kan blive svært at nå, når vi er så fodslæbende, siger den radikale børn- og ungerådmand.

Flertallet stemte for, at en partnerskabsaftale mellem OB og Odense Kommune sikrer røgfri tribuner på Odense Stadion og etablering af rygezoner.

Samtidig skal relevante forvaltninger præsentere forslag til retningslinjer for rygningen på de øvrige, kommunale boldbaner rundt om i byen.

Det kan for eksempel være et rygning forbudt til børnekampe eller afgrænsede rygezoner som på stadion, skriver Fyens Stiftstidende.