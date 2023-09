Forslag: Stort millionbeløb fra etape to skal dække underskud

På grund af for få passagerer mangler Odense Letbane 58 millioner kroner i 2023 til driften.

Derfor foreslår Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune nu, at man tager 45 millioner kroner fra opsparingen til letbanens etape to til at dække underskuddet på letbanen.

Derudover er der 13 millioner kroner fra driftsreserven til etape 1, oplyser Odense Kommune.

Letbanens etape to mellem Odense Zoo og Seden er endnu ikke politisk vedtaget. Etape et mellem Tarup og Hjallese åbnede i 2022.

Sagen skal diskuteres på et møde i Økonomiudvalget onsdag.