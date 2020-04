Forsøg på røveri i købmand: Kassedame sprøjtede håndsprit på gerningsmand

I Min Købmand i Brobyværk forsøgte en mand søndag formiddag at begå et røveri. Manden var maskeret med et tørklæde og solbriller, oplyser Fyns Politis vagtchef til TV 2/Fyn.

- Manden kommer ind i Min Købmand og truer kassedamen verbalt til at åbne kassen. Hun vælger at lade være med at åbne kassen, og det gør gerningsmanden utålmodig, forklarer vagtchef Lars Thede.

Som følge af sin utålmodighed sprang gerningsmanden selv om bag kassen i et forsøg på at få kassen op.

- Da gerningsmanden springer om bag kassen, griber kassedamen en dispenser med håndsprit, og sprayer ham i øjnene med sprit. Derefter vælger han at flygte, fortæller Lars Thede.

Efterlyser sølvgrå Golf

Gerningsmanden kørte fra købmanden i en sølvgrå Golf, og politiet vil gerne have bilen lokaliseret. Bilens registreringsnummer er BC 36488. De opfordrer derfor personer, der er ude på en påske-gåtur til at holde øje.

- Bilen befinder sig formentligt i Haarbyområdet, og vi vil meget gerne have oplysninger om, hvor bilen er, siger Lars Thede.

I forbindelse med efterforskningen har Fyns Politi anholdt en 26-årig mand, som de mistænker for forbrydelsen.