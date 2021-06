Forsøgte at anmelde serieblotter: - Jeg fik at vide, at jeg skulle trække mine gardiner for

- Jeg kan ikke gå ind i de konkrete sager, men vi kigger ind i de sager, vi har liggende og ser, om der er en sammenhæng, og om det kan føre til en gerningsmand, siger vicepolitiinspektøren.

Ifølge Søren Frederiksen betyder anmeldelserne, at politiet patruljerer oftere i området. Han erkender samtidig, at politiet på nuværende tidspunkt ikke gør mere end det.

- Vi vurderer ikke, at der er så store udfordringer eller et behov for at skabe særlig tryghedsskabende indsatser i området, men vores patruljer er naturligvis opmærksomme på de anmeldelser, vi har haft derude, og kigger også lidt oftere forbi, end vi normalt gør, siger han.

Det er dog ikke noget, hverken Sara eller Trine endnu har lagt mærke til.

- Jeg synes, det er foruroligende. Jeg føler, det er krænkende, at han er her, og jeg føler, det er krænkende, at jeg skal rulle mine gardiner ned for at få fred, siger Sara.