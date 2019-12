I et rum lyst op af utallige farvestrålende lamper kan man høre fingrene danse henover tastaturet og musen, der klikker i takt med, at Sara Miller dræber flere og flere minions. Minions: Små dyr/personer, man slår ihjel for en lille belønning. i LoL League of Legends. Et holdspil, hvor man skal ødelægge modstanderens base.

Her i sin gamerstol sidder hun, så ofte hun kan. Der er ikke så meget fritid mere, fordi hun siden august har pendlet til Valby hver dag. Det gør hun, fordi hun er blevet vært på DRs program Ultra Gaming. Nu lever hun af gaming.

- Jeg lever og ånder gaming lige for tiden. Det er jo drømmen for sådan en som mig, siger 24-årige Sara Miller.

FORSTÅR DU IKKE ORDENE? Bare rolig. Hvert ord, der måske er almindeligt i gamerverdenen, er blevet oversat, så du kan læse teksten med gamersprog. Sæt musen over ordet. Er du på en telefon, så klik på ordet.

Gamer-verdenen er først nu ved at blive mere anerkendt, særligt i forbindelse med danske Astralis’ Verdens bedste og danske hold i skydespillet Counter-Strike. vej op i verdenseliten af Counter-Strike Et computerspil, hvor det handler om at skyde sin fjende. Et af de mest populære e-sports spil. spillere. I kraft af Saras nye job som vært på DR Ultra Gaming arbejder hun for at gøre gaming endnu mere mainstream Når noget er mere almindeligt i offentligheden. og tilgængeligt for både børn, men også for de forældre, der ser med. Den indsats er hun nu nomineret til en pris for.

I det farverige studie i Valby optager Sara og hendes medvært Sigge videoerne til Ultra Gaming. Foto: Louise Koustrup

Da Sara Miller blev født, kom hun ud i armene på et par forældre, der nærmest gav hende en controller En enhed, der bruges til at styre et spil på fortrinsvis konsoller som PlayStation. som rangle.

At være pige og gamer tilbage i 90’erne og start 00’erne var dog ikke det nemmeste. Det var svært for andre at forstå, at en pige overhovedet kunne synes, det var interessant at sidde der foran en skærm.

GAMING HISTORIEN I KORTE TRÆK I 1940 kom verdens første computerspil og i 1967 kom verdens første spillekonsol. I 1985 bliver computeren, som nogle husker den født. Her begynder spilindustrien for alvor at tage fart, fordi der nu er flere, der har en maskine tilgængelig. I 1993 udkommer Doom, der er det første spil, hvor man kan spille mere konkurrencepræget. Det sætter for alvor gang i esporten. I 1996 opstår fænomenet 'Lan-Party'. Det går ud på at samle en masse venner i ét rum med hver sin computer, og spille en hel weekend. I 2000 får vi hurtigere internet, og det bliver nu muligt at game mod hinanden hjemme fra. Fra 2005 går vi ind i den moderne gaming alder. I 2017 er det anslået, at over 1,5 milliarder mennesker gamer på dagligt basis. Kilde: Jacob Kofler, 'E-sportens danske helte - alt om gaming, de store danske hold og vejen til toppen.' Forlaget Carlsen, 2018 Se mere

- Min mor var meget god til at sige, at jeg godt måtte spille computer sammen med drengene, og pædagogerne behøvede ikke at prøve på at få mig til at gå ud og lege med pigerne, siger Sara Miller.

Drengene troede heller ikke altid på, at en pige kunne finde ud af at spille computer.

- Jeg husker tydeligt, dengang jeg knifede Når man slår sin modstander ihjel kun med kniven. Ekstrem svært. Sebastian tre gange på samme map Betyder egentlig kort, men bruges om de baner, man spiller. tilbage i tredje klasse, siger Sara Miller og griner en anelse overbærende.

Hør Sara forholde sig til nogle af fordommene om gamere i videoen:

Men i dag er flere og flere piger begyndt at se gaming som en almindelig hobby på lige fod med alle andre gamere. Saras lillesøster på 11 år har også fået sin egen gaming-computer.

- Jeg tror helt sikkert, at der er bedre plads til piger i gaming nu, end da jeg var barn, siger Sara Miller.