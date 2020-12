Forstå nedlukning af Odense: Flest smittede i Vollsmose og blandt unge

I Odense Kommune er der inden for den seneste uge sket en stigning i både antallet af nye smittede per dag og i incidenstallet. Antallet af smittede de senste syv dage er 506, mens incidenstallet mandag er på 227 (antal smittede per 100.000 indbyggere). Det er det højeste incidenstal nogensinde, men tallet afspejler samtidig, at der nu bliver testet langt flere end der gjorde, da epidemien var på sit højeste i foråret.

For en uge siden var incidenstallet på 181.

Dermed er Odense blandt de 38 kommuner i landet, hvor smittetrykket er størst, og derfor er kommunen omfattet af de regionale restriktioner, som blev meldt ud på et pressemøde mandag middag.

Delvis nedlukning

De nye restriktioner betyder, at alle elever fra 5. klasse og opefter sendes hjem i Odense. Det gælder også for ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, som alle skal gå over til online-undervisning. Samtidig bliver serveringssteder, kulturtilbud og idrætslivet lukket ned.

Det meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde mandag middag.

Unge hårdest ramt

Især blandt de 20-29-årige i Odense er smitten udbredt. De seneste syv dage er 129 i denne gruppe konstateret smittet med covid-19. Færrest nye smittede er der i de ældre aldersgrupper.

Forskelle fra bydel til bydel

Smitteudviklingen i Odense udvikler sig noget forskelligt fra bydel til bydel. Værst ser det ud i Odense NØ, mens der 7. december er færrest smittede i Odense NV.

I otte ud af ni områder i Odense er smittet steget i Odense i løbet af de sidste tre uger

Udviklingen i Vollsmose

Selvom Vollsmose stadig er den bydel med flest smittede, er andelen af nye covid-19 tilfælde faldet med 44 procent den seneste uge. Men det aktuelle incidenstal i den såkaldte Vollmose-firkant er stadig markant højere end andre steder i byen. I går var tallet knap 600.

Odense Kommune overvejer derfor her en række lokale tiltag for at få smittetallet yderligere ned. Blandt de foreslåede initiativer er yderligere testenheder, flere gadeplansmedarbejdere og samarbejde med andre kommuner i landet om nedbringelse af smitten.

Lokale tiltag

Udover de nationale restriktioner opridser Odense Kommune i et notat en række lokale initiativer, som kan være med til at nedbringe smitten i kommunen.

Blandt andet peger kommunen på en delvis nedlukning af henholdsvis dagtilbudsområdet og skoleområdet, yderligere brug af værnemidler i plejesituationerne og en skærpelse af besøg på plejecentre samt borgernes mulighed for besøg ved de pårørende. Ingen af disse tiltag er gennemført endnu.

Samtidig tilbyder kommunen nu en række tiltag, som kan være med til at afbøde konsekvenserne af nogle af de nye restriktioner:

Odense Kommunes psykologtilbud står standby i forhold til de 13-30 årige, der har eller har haft det svært under Covid-19.

Der er etableret Informations-hotline for skoler og dagtilbud via kommunens Sundhedstjeneste og Hygiejnenetværk.

Beredskabet i Odense Kommune har siden marts været døgn- og weekenddækket, og siden september med en særlig covid-vagttefon.

Der har i november måned og første uge i december, været en stigning i antallet af smittede børn, unge og voksne på børn og ungeområdet, svarende til den stigning der ses i Odense og på landsplan.

Samarbejde med byens uddannelsesinstitutioner omkring, hvordan smitten kan komme ned blandt de unge, men også med fokus på, hvordan kommunen bedst kan støtte de unge, de ikke føler sig ensomme og isoleret.

Særlig kommunikationskampagne målrettet de unge.

Trods høje smittetal i Odense, er antallet af indlagte coronapatienter på Odense Universitetshospital støt faldende. 1. december var der 23 patienter. Mandag 7. december er tallet faldet til 16.