Forstå sagen om Fjernvarme Fyn på tre minutter

For godt en måned siden startede debatten om et potentielt salg af Fjernvarme Fyn. Meningerne har siden været meget delte, og holdninger og påstande er blevet luftet både i pressen, til borgermøder, i den politiske debat og ikke mindst på sociale medier.

Meget er blevet sagt både for og imod et salg, og det kan være svært at finde ud af, hvad der er op ned i sagen – og ikke mindst hvad der holder vand.

For påvirker salget den grønne omstilling? Skal pengene fra salget bruges til at modernisere Odense Stadion? Og kommer prisen på fjernvarme til at stige efter et salg?

Det ér en vigtig sag, og TV 2 Fyn har derfor sat sig for at bringe klarhed over dele af fjernvarmesalget. TV 2 Fyns erhvervsredaktør Ole Frank Rasmussen besvarer nedenfor flere af de spørgsmål, der går igen i debatten.

Bliv klogere på det mulige salg af Fjernvarme Fyn.

Hvis Fjernvarme Fyn skal sælges, bliver det til Energi Fyn – og hvem er det egentlig?

- Energi Fyn er et selskab, der er ejet af over 200.000 fynboer, der er andelshavere i selskabet. I dag sælger selskabet naturgas og el, også vind-el.

Kan salget sammenlignes med salget af Dong til Goldman Sachs?

- Det kan man ikke, for Goldman Sachs er en kapitalfond, og i det her tilfælde er det jo brugerne, altså dem der får naturgas eller el ud i deres huse, det er dem, der ejer Energi Fyn.

Hvad er en kapitalfond? En kapitalfond er en fond, der hovedsageligt køber virksomheder, effektiviserer dem, og sælger dem igen med en profit.

Skal pengene i virkeligheden bruges til at modernisere Odense Stadion?

- Jeg har bemærket, at folk fra oppositionen på de sociale medier har sagt, at det er derfor, Fjernvarme Fyn skal sælges. Omvendt siger borgmesteren, at de 35 millioner, som det i første omgang kommer til at koste kommunen at modernisere stadion, de kan findes i det allerede eksisterende anlægsbudget. Og hvornår man får pengene fra salget af Fjernvarme Fyn, er noget usikkert, for det skal jo igennem en lang proces, hvor konkurrencemyndighederne blandt andet skal godkende. Så det er nok mere en akademisk diskussion.

Vil salget påvirke den grønne omstilling?

- Energi Fyn har påtaget sig de forpligtelser, som byrådet har besluttet, skal gælde for den grønne omstilling. Så der er ikke nogen ændring i forhold til, om det er Odense Kommune selv, der driver Fjernvarme Fyn, eller om det er Energi Fyn.

Kommer prisen på fjernvarme til at stige ved et salg?

- Sådan noget som varme er meget lovreguleret. Noget af det, som loven siger, det er, at de her selskaber skal hvile i sig selv. Det vil sige, at man ikke må tjene penge på fjernvarmen. Så udgangspunktet er, at fjernvarmeprisen den ikke stiger.

Er det usædvanligt at sælge infrastruktur, som fjernvarmen er?

- Det her med at sælge noget af det, man ejer, det er ikke usædvanligt. Odense Energi blev også tidligere solgt til Energi Fyn. Så det er slet ikke usædvanligt, at man sælger ud af arvesølvet, som nogen vil sige.

Hvis alt går, som det politiske flertal lige nu vil det, vil handlen ifølge parterne være på plads i slutningen af 2020.