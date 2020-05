Forstander ærgrer sig: 20 elever får bøde for overtrædelse af forsamlingsforbud

En hundelufter ringede torsdag aften til politiet med en melding om, at omkring 40 unge mennekser var samlet i et telt ved Landbrugsvej i det sydlige Odense.

Da der stadig gælder et forbud mod at forsamles mere end 10 mennesker, rykkede politiet ud til teltet. Her kunne man konstatere, at det var elever fra Dalum Landbrugsskole, der holdt torsdagsbar.

Ifølge Fyns Politi uddelte man 20 bøder á 2.500 kroner til de forsamlede elever.

Det ærgrer Jens Munk Kruse, der er forstander på Dalum Landbrugsskole. Det var nemlig ham, der havde givet eleverne lov til at samles for at få en øl, inden de fredag tager hjem på weekend.

- Jeg er super ked af den her situation. Havde jeg vist, at man ville vurdere det sådan fra politiet, havde jeg selvfølgelig ikke givet lov, siger han.

Elever fra skolehjem

Eleverne, der var samlet til torsdagsbar, bor sammen på landbrugsskolens skolehjem, og det er årsagen til, at forstanderen ikke mener, der reelt blev overtrådt nogen forbud.

- Vi har afstandskrav og hygiejnekrav, som vi lever op til. Men forsamlingsforbuddet mener jeg ikke, vi er under her på skolen. Hvis nu 15 elever havde siddet med fornuftig afstand indenfor og set en film, så havde det åbenbart også været ulovligt, siger han.

Ifølge Jens Munk Kruse han har fået at vide af politiet, at det er 15 elever, der har fået bøde, men Fyns Politi oplyser til TV 2/Fyn, at der er tale om 20 bøder.

- Jeg har ikke lyst til at råbe højt om det her, men jeg er bare rigtig ærgerlig. Set i bagklogskabens lys, så kunne jeg nok have ringet til politiet og spurgt, men det er altid nemt sige bagefter, siger han.

Alle parter skal høres

Anders Sims-Nielsen er politikommisær ved Fyns Politi og bekræfter, at 20 personer er sigtet for overtrædelse af forsamlingsforbuddet.

- Vi har en patrulje derude, som skønner, at der er tale om en overtrædelse, og det bliver personerne så sigtet for. Nu pågår der så en efterforskning, hvor vi skal have indsamlet og valideret alle oplysningerne, og efter det vil der være en juridisk vurdering af, om det er noget, man kan gå i retten med, siger han.

Derfor vil skolens forstander og sagens øvrige parter også blive hørt, fortæller han.

- Vi forholder os objektivt. Vi skal jo se, om det skøn, der har været, kan underbygges, så vi skal have hørt alle parter, for de har allesammen en relevans i forhold til sagen.

- Det er forståeligt nok, at man gerne vil samles og have en øl, men vi er også nødt til at holde os til den lovgivning og de retningslinjer, der er, siger Anders Sims-Nielsen.

Politikommissæren ønsker ikke at kommentere på, om skolehjem på et generelt plan er underlagt forsamlingsforbuddet.

Forbuddet mod at forsamles mere end 10 personer har eksisteret siden marts. Det forventes, at det tilladte antal i juni hæves til mellem 30 og 50 personer.