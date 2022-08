Fortidsminder dukker op af åen: - Man læser om det i eventyrbøgerne

- Man læser ind i mellem i eventyrbøgerne om store templer, der dukker op i den sydamerikanske jungle og sådan noget.

- Det er ikke samme forhold, vi har her, men på en fynsk skala, så er det oppe i den størrelsesorden.

Det er museumsinspektør Mogens Bo Henriksen fra Odense Bys Museer, som i sin begejstring ikke er tilbageholdende med at sætte ord på, hvor stort det er, det som er fundet i Odense Å.

Her har man sænket vandstanden og åens lave vandstand har som i et eventyr tryllet et fortidsminde frem.

Under den normale vandstand har der gemt sig en stor stensætning.

- Kæmpe store sten op til næsten to meter i diameter har man på et tidspunkt transporteret ud i åen for, at skabe et fundament for en overgang, så man kunne komme fra den ene bred til anden anden bred, forklarer museumsinspektøren.

Mogens Bo Henriksen er ikke bleg for, at kalde det Atlantis, sagnlandet som forsvandt under havets overflade.

Stensætningen anslås til at være omkring 800 år gammel og bygger bro til, at der nu er svar på, hvorfor der lå store og velbyggede gårde langt fra nærmeste landsby.

- Da vi fik plottet stensætningen ind på et kort, så gav det pludselig mening. Vi kunne pludselig se den bebyggelse her i sammenhæng med det, der er foregået over på den anden side i Hjallese. Og også set i sammenhæng med Dalum Kloster, fortæller Mogens Bo Henriksen.