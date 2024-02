Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, Susanne Ursula Crawley Larsen (RV) fortæller efter aftenens udvalgsmøde, at hun håber, de tiltag udvalget har sat i gang, vil virke:

- Det er mit håb, at det gør en forskel allerede i morgen. Det er klart, når vi får et brev, som det vi fik i mandags, så har man brug for at få et hurtigt overblik. Det overblik har vi nu fået, og det bekræfter stort set alle de ting, forældrene skriver er foregået, rent faktisk er foregået.