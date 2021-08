Fortsat lukket: Ingen tegn på forbedring i Vollsmose Sogn

Der er onsdag registreret endnu en stigning i smittetallene i det nedlukkede fynske sogn, Vollsmose Sogn.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut.

Incidenstallet, antal smittede per 100.000 indbyggere, er det seneste døgn steget fra 1.007 til 1.028, hvilket dækker over yderligere to smittede.