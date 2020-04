Forundret handicapformand: - Politikerne har gang i et mudderspil, jeg ikke kan forstå

Birthe Malling sidder på sidelinjen og forstår ikke den mudderkastning, hun i øjeblikket er vidne til mellem politikerne i Odense Kommune.

I stedet for at snakke ordentligt om det sammen, så har de gang i et mudderspil, som vi ikke kan forstå, hvorfor skal finde sted Birthe Malling, formand, Danske Handicaporganisationer i Odense

For siden Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning varslede besparelser, der lød på i alt 34 millioner kroner, har bølgerne gået højt mellem de involverede politikere.

Det efterlader dog de borgere, der rent faktisk har noget på spil, i midten af det hele, mener Birthe Malling.

- Handicappolitikken i Odense Kommune lyder jo ellers, at man gerne vil give de handicappede den hjælp, de har brug for, så de kan leve et godt liv. Det kan man så ikke bruge til ret meget, hvis vi skal spare endnu mere, end vi i forvejen har gjort, siger hun til TV 2/Fyn.

En gang mudderspil

Birthe Malling er netop én af de mange borgere, som har noget på spil. Hun lider nemlig af muskelsvind, og så er hun oven i købet både formand for handicaprådet i Odense Kommune og Danske Handicaporganisationer i Odense.

Hun ved med andre ord lige præcis, hvad der er på spil for mange handicappede i Odense. Og hun forstår ikke hele procesen omkring det sparekatalog, som forvaltningen har sendt ud.

- Jeg synes ikke, at det er i orden. Man burde samarbejde i stedet for at gå i hver sin retning, siger Birthe Malling og fortsætter:

- Men pludselig kan vi se i medierne, at Søren Windell (Ældre- og Handicaprådmand, red.) er ude efter borgmesteren for at få penge i kassen. I stedet for at snakke ordentligt om det sammen, så har de gang i et mudderspil, som vi ikke kan forstå hvorfor skal finde sted.

Urimelig situation

Tirsdag formiddag mødtes Ældre- og Handicapudvalget for at forholde sig til netop det udsendte sparekatalog, men udvalget traf ingen beslutninger, og der blev ikke udpeget nogen områder, hvor der skal spares.

I stedet blev sparekataloget taget af bordet.

- Vi kan ikke se os selv i det sparekatalog, som rådmanden har sendt ud, og derfor har vi fejet det af banen. Vi bliver nødt til at starte forfra, og det er det, vi har gjort i dag, siger Kasper Ejlertsen (S), der er medlem af Ældre- og Handicapudvalget for Socialdemokratiet.

Medlemmer af udvalget, men også de, der stod til at blive berørt af besparelserne, havde forud for udvalgsmødet ikke lagt skjul på, at sparekataloget ikke var et ønskescenarie.

- Borgmesteren har ansvaret

Jeg kan ikke se lige nu, at der findes andre løsninger, end at vi må stemme et ubehageligt sparekatalog igennem, eller at der bliver tilført flere penge til forvaltningen Søren Windell, Ældre- og Handicaprådmand, Odense, Kons.

Men selvom sparekataloget tirsdag blev taget af bordet, så ændrer det ikke på, at der skal spares.

- Vi skal jo levere et budget, der er i balance, så vi må se, hvad vores drøftelser ender med, siger rådmand Søren Windell til TV 2/Fyn og tilføjer:

- De ældre skal ikke rammes, for jeg synes ikke, at vi kan være det bekendt.

Ældre- og Handicapforvaltningens rådmand holder fast i, at det er Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), der sidder med det endelig ansvar for, at problemet løses.

- Borgmesteren sidder på flertallet i byrådet, han sidder på flertallet i udvalget i min forvaltning, han bærer budgetansvaret. Vi har et ansvar for at levere et budget i balance, men han sidder på den store pengekasse, og der ligger altså penge i den kasse, siger Søren Windell.

Tidligere har både Venstre, Enhedslisten og Søren Windell peget på, at underskuddet i Ældre- og Handicapforvaltningen kunne hentes ind ved at flytte et overskud fra Borgmesterforvaltningen. Forslaget blev dog afvist af borgmester Peter Rahbæk Juel.

Ingen andre løsninger

De mange forslag, forskydningen af ansvaret og mudderkast i medierne kommer imidlertid ikke borgerne til gode, mener Birthe Malling.

Hun håber bare, at politikerne i kommunen "klapper hesten" og finder en ordenlig løsning, der ikke går ud over borgerne.

- Vi er den andendårligste kommune på Ældre- og Handicapområdet i forvejen, så vi har egentlig ikke behov for at forværre kvaliteten yderligere, siger Birthe Malling og tilføjer:

- Jeg håber virkelig, at man finder en løsning, der gør, at vi ikke kommer ud i de her besparelser.

Skal man undgå besparelser, skal der komme penge et andet sted fra. Det er sådan virkeligheden ser ud, mener Søren Windell.

- Jeg kan ikke se lige nu, at der findes andre løsninger, end at vi må stemme et ubehageligt sparekatalog igennem, eller at der bliver tilført flere penge til forvaltningen, siger han.