Forventede "en håndfuld likes" - men opslag om særligt symbol er delt næsten 100.000 gange

Ifølge Folkebevægelsen for Demensvenligt Danmark kender 26 procent af danskerne til demenssymbolet, der blev lanceret i 2021. Sekretariatschef i folkebevægelsen Lone Harlev fortæller, at det er væsentlig bedrift efter flere år, hvor det har været svært at få danskerne til at se og forstå symbolet.



- Når der er andre end os, der omtaler det, har det bare stor betydning for, hvor langt vi kan nå ud. Claus' opslag har givet symbolet og demensramte en rækkevidde, vi ikke kan købe for penge. Det er helt uvurderligt, siger Lone Harvel.

Opmærksomheden var ved at tage overhånd

Det gik selvsagt lidt bedre end de sølle fem likes for Claus Skjoldborg Larsens facebookopslag. Faktisk var det lige ved at blive for overvældende.

- Der var så mange, der kontaktede mig. Jeg var lige ved at slette det, fordi jeg fik så mange notifikationer. Nu er nogle dage stille, men andre dage bliver det delt 500 til 600 gange, siger Claus Skjoldborg Larsen.