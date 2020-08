Forvirring om mundbind på Odense Banegård: - Jeg blev noget forundret

Alle passagerer og ansatte i Odense Banegård Center (OBC) skal fra på lørdag bære mundbind, når de færdes på banegården, men en besked fra butikkernes udlejer, ATP Ejendomme, har skabt forundring.

I beskeden skriver ejendomsudlejeren nemlig, at alle medarbejdere og kunder i centerets butikker skal bære mundbind eller visir.

Det har skabt forvirring hos ekspedienterne i Bager From i OBC, der har forstået beskeden som om, at bagerjomfruerne skal beholde mundbindet på i hele arbejdstiden - ligesom kunderne skal have mundbind på.

- Jeg blev noget forundret, da jeg læste det, for det er ikke sådan, jeg har forstået det på Søren Brostrøm (direktør for Sundhedsstyrelsen, red.), fortæller ekspedient Tina Kjeldgård.

Indkøbt mundbind

I nyhederne havde Tina Kjeldgård hørt, at hun fra på lørdag skulle bære mundbind til og fra arbejde, fordi hun arbejder på en banegård.

Det bekræfter Transportministeriet over for TV 2 Fyn. Ministeriet oplyser, at banegårdens butiksansatte ikke skal bære mundbind, når de er på arbejde. Mundbindet skal udelukkende anvendes, når de ansatte går til og fra arbejde gennem banegården.

På nuværende tidspunkt er der ingen retningslinjer om, at butiksansatte skal bære mundbind.

- I beskeden fra vores udlejer står der med store bogstaver, at ALLE SKAL have mundbind eller visir på, når de er på arbejde, men det forstår jeg ikke, for hvorfor skal de så ikke have mundbind på i Rosengårdcentret, spørger Tina Kjeldgård.

Bager From har for en sikkerheds skyld indkøbt både visirer og mundbind.

ATP Ejendomme bekræfter over for TV 2 Fyn, at de har sendt beskeden, men det har siden da ikke været muligt at få yderligere kommentarer.