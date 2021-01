Forward skoser OB's faciliteter: De værste i Skandinavien

OB-angriberen Issam Jebali har forventninger til, at klubben kan slutte blandt de seks bedste i Superligaen, der avancerer til mesterskabsspillet.

Tuneseren mener, at klubben med sin historie og Odenses størrelse hører hjemme blandt de bedste, men faciliteterne i klubben gør det svært at præstere.

- Det største problem for klubben lige nu er skaderne og faciliteterne, som ikke er så gode. Jeg tror, OB har de værste faciliteter, jeg nogensinde har set i Skandinavien, siger Issam Jebali til bold.dk.

Han sætter pris på, at der er nyt klubhus og omklædningsrum på vej, men påpeger, at spillerne lider under dårlige træningsbaner.

- Hvis vi gerne vil spille god fodbold som et tophold, skal banen også være i top. Vi har to træningsbaner, men jeg synes ikke, vi bør spille der, fordi vi får så mange skader der. Nogle gange skifter vi til kunstgræs, og så skal vi tilbage på almindelig græs.

- Jeg er ked af de faciliteter, og der burde kommunen hjælpe. Alle spillere siger det samme om banen, at den er så tung og glat. Man kan ikke præstere på den og spille god fodbold, lyder Jebalis kritik.

Han har tidligere spillet for de svenske klubber IFK Värnamo og Elfsborg samt den norske storklub Rosenborg.

OB sluttede efterårssæsonen godt af med uafgjort mod FC Midtjylland og FC København. Inden de sidste ni runder af grundspillet ligger OB nummer ni med fire point op til sjettepladsen.

OB indleder forårssæsonen hjemme mod Lyngby 3. februar.