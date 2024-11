Fra absurd fejl til frikendelse: Bellinge-firma frikendt i giftsag

Mens Gartneriet Kisø blev dømt skyldig og fik en bøde på hele 80.000 kroner for at have brugt skyggemidlet Redusol på en række væksthuse, kan firmaet MP Handel & Service, der stod for selve påførelsen, ånde lettet op.

I en dom fra 1. oktober er firmaet således blevet pure frikendt for at være ansvarlig for, at det kemiske stof løb fra væksthusene og ned i den nærliggende Vibækrenden, der fører videre ud til Odense Å.

Sagen var første gang for retten i starten af februar, men blev ved den lejlighed slået tilbage til start, fordi anklagemyndigheden var kommet til at lave den yderst sjældne fejl at tiltale et forkert firma.

Tiltalen var således rettet mod firmaet MP Byggeservice og ikke MP Handel & Service, og selvom begge firmaer har samme ejer, måtte anklagemyndigheden altså rejse en ny tiltale mod det firma, der havde udført arbejdet på væksthusene hos Gartneriet Kisø.

Usikkerhed om kilde til forurening

Redusol bruges som skyggemiddel på væksthuse, men kan skade naturen, hvis der ikke er helt styr på, hvor det overskydende materiale løber hen.

I retten kom det frem, hvordan Odense Kommune havde fået en anmeldelse om, at Vibækrenden var farvet hvid af det pågældende stof. Da kommunen kom ud på et tilsyn 28. marts 2022, kunne man dog kun se nogle hvide tråde i brinken af vandløbet.

Og da der aldrig blev taget prøver af det hvide stof, kunne man i retten ikke dokumentere, at der var tale om overskydende Redusol.

Samtidigt lagde retten vægt på, at stoffet også kunne være kommet fra andre væksthuse i området.

Der var således flere andre væksthuse koblet på samme kloak, og derfor slap firmaet for at skulle betale en bøde for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven.

Anklagemyndigheden valgte dog at anke frikendelsen til landsretten, så sagen er ikke endeligt afsluttet endnu.