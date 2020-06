Fra benzin til biodiversitet: Tidligere motocrossbane bliver til naturområde

Lokale borgere og Odense Kommune skal finde en fremtid for Højbjergbanen i det nordvestlige Odense.

Motocrosscyklerne brummede sidste gang hér i 2011, og siden er det kuperede område vokset til med græs og skov.

Tirsdag blev der holdt et borgermøde på Korup Skole. Det var Korup Lokalråd og Højbjerg-gruppen, der havde inviteret borgerne til, at komme med idéer til, hvad området fremadrettet kan bruges til.

Efter mødet var næstformand i Korup Lokalråd Mick Hartwig meget tilfreds.

- Jeg synes det gik rigtig godt. Faktisk fuldstændigt som vi havde håbet og ønsket med engagerede borgere.

- Vi fik lov til at fremlægge vores foreløbige arbejde over det seneste års tid, men borgerne kunne ikke holde sig tilbage.

- De brød ind hele tiden med gode kommentarer og idéer. Og det var det vi havde ønsket; at der kom nogle idéer på banen til, hvad der kan ske med dette helt fantastiske område, fortalte Mick Hartwig med tilfredshed.

Rådmand i By- og Kulturforvaltningen, Jane Jegind (V), deltog også i mødet. Hun var glad for det lokale engagement, og glæder sig over det fokus deltagerne havde.

- Naturen blev sat rigtigt højt; biodiversiteten, dyrelivet, at det der skal foregå herude, de ønsker der er, er ting der skal kunne tilpasse sig naturen og ikke den anden vej rundt.

- Det tegner til, at det bliver et rigtig godt samspil, sagde Jane Jegind.

Med fra borgermødet tager Korup Lokalråd blandt andet ønsket om at bevare naturen.

- Vi tager også med videre, at mange havde kig på skolebørnene, som i en eller grad kan få forlagt undervisningen; biologi, idræt - og sikkert også andre ting.

- Og så en masse andre små idéer der poppede op, som sammen med indspil, vi havde fået inden mødet, gør, at vi på nuværende tidspunkt har rigtig mange idéer i spil.

- Jeg tror det bliver kompromisets kunst frem til, hvad det måske skal ende med. Vi er meget positive fordi der netop er en positiv tone i debatten.

Der er 5,5 hektar at boltre sig på på det område, som en gang brummede af motorer og hvor luften var tyk af moto cross.

Det var Fyens Motor Sport som holdt til i området indtil klubben fik ny hjemmebane i Kærby Mose.

I nærmeste fremtid vil Fyens Motor Sport rydde op i området, ligesom kommunen vil få overdraget nøglerne til klubhuset.

