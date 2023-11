Fra brede smil til splittet byråd: - En trist dag for Odense

Status er nu, at et flertal af byrådet centreret omkring den røde blok er enig om en ny udgave af Grøn Mobilitetsplan.

Fremtiden vil vise, hvor længe aftalen holder denne gang.

Det siger politikerne i Odense om splittelse i byrådet

Herunder kan du få et overblik over, hvad de mest fremtrædende politikere mener om den nye trafikplan og situationen i byrådet.

Peter Rahbæk Juel (S) ærgrer sig over, at sommerens aftale smuldrede, men han slår også fast, at sådan er politik nogle gange.

- Det stod efterhånden klart for de fleste, at Venstre og Konservative i indhold og ånd for længst havde forladt centrale dele af den aftale, de skrev under på før sommerferien. Derfor er V og K ikke længere en del af forliget, siger Peter Rahbæk Juel.

- Alle skal fortsat have adgang til vores by og bymidte. Men flere skal gøre det bæredygtigt, fastslår han.

Christoffer Lilleholt (V) kalder resultatet af forhandlinger for "hykleri af værste skuffe".

- Det er en trist dag for Odense, siger Christoffer Lilleholt, der ikke mener, at han og Venstre har forladt forliget.

- På trods af at alle partier lovede hinanden, at vi ville tillade os at blive klogere undervejs, er det tydeligt, at Peter Rahbæk Juel ønsker at gennemføre alt i aftalen til punkt og prikke. Det på trods af, at nye tal sår alvorligt tvivl om det grundlag vi indgik aftalen på, fortsætter han.

Søren Windell (K) begræder, at forhandlingerne om Odenses trafikaftale er brudt sammen.

- Jeg er ked af det på byens vegne. Der bliver nu dyb splittelse i byrådet i stedet for en samlende kraft. Det er ikke det, vi har brug for i Odense lige nu, hvor Novo er på vej, og meget gik Odenses vej, siger Søren Windell.

- Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men med meldingerne fra Enhedslisten og Brian Dybro er jeg bange for, hvad der kommer til at ske med vores by, fortsætter han.

Brian Dybro (SF) mener omvendt, at den nye trafikaftale er bedre for klimaet og for odenseanerne.

- Højrefløjen ville reelt ikke være med til at gøre noget ved forureningen fra trafikken, og så er det logik for burhøns, at det ikke giver mening af være med i en grøn trafikplan, siger Brian Dybro.

Andreas Møller, der er løsgænger og 1. viceborgmester i Odense, er med i den nye aftale.

- Endnu en vild aften på rådhuset, opbrud og den grønne mobilitetsplan. Jeg ser gerne, at vi får fjernet de værste hastighedsbegrænsninger, og det kæmper jeg for, siger Andreas Møller.

Den nye trafikplan betyder markante hastighedsnedsættelser inden for Ring 2, øget fokus på bybusser og elbiler samt flere klimavenlige områder, hvor der lukkes af for gennemkørende biltrafik.