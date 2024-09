Fra gul til rød: Nyt OUH kan blive endnu dyrere

Det er gået fra skidt til værre med forsinkelserne, og nu også økonomien, bag byggeriet af det nye OUH. Ifølge DR viser en ny rapport, at begge parametre er gået fra gul til rød trafiklysmarkering.

Til TV 2 Fyn siger Karsten Uno Pedersen (S), der er formand for udvalget for byggeri, indkøb og grøn omstilling i Region Syddanmark, at der er udsigt til øget udgifter, da forsinkelserne medfører en forlængelse af projektorganisationen.

- Vi ved ikke om de reserver, vi har, er nok. Reserverne er afsat til situationer som denne, og det er jo hensigten med dem.

Lige nu er der forhandlinger mellem entreprenøren og bygherrer om de ekstra omkostninger i forbindelse med forsinkelserne.