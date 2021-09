Fra Odense til Amerika: Nu ruller Torben Iversen over skærmen på CNN

Ifølge Torben Iversen har han kunnet mærke, at mange turister har fået en mere personlig oplevelse ud af at besøge Odense, når de har set ham i tv inden. Og netop det at kunne få folk til Danmark for at genopleve eventyrene, betyder meget for den garvede skuespiller.

- Det fantastiske for mig er, at det, jeg laver, kan spredes ud i verden som ringe i vandet gennem tv, siger Torben Iversen og fortsætter.



- Der kommer kinesere, tyskere og andre turister, hvor vi nærmest allerede kender hinanden. Og det synes jeg er sjovt, fordi det netop viser, at det, vi gør, dur til noget. At folk får lyst til at komme og opleve H.C. Andersen på grund af det, de har set.