Fra Odense til Sahara: Oliver oplevede både succes og modvind

19-årge Oliver Hvam fra Odense brugte foråret på at cykle fra sin hoveddør i Odense til Sahara.

Det tog ham 36 dage at tilbagelægge de 4.500 kilometer, og selvom han understreger de store oplevelser gennem samtlige lande, var der også modvind på cykelstien.

Han har tidligere vandret gennem Europa, men denne gang var der altså også en cykel, han skulle tænke på.

- Hvis jeg er ude og vandre, er det mine egne fødder, der er problemet. Det er min egen krop, der begrænser mig. Her var der en cykel, og hvis den ikke ville cykle, så fortsatte turen ikke, siger Oliver Hvam.

Og det var ikke kun de materialistiske udfordringer i cyklen, der til tider tyngede Oliver Hvam på hans tur. Også ensomheden fandt sin vej til den 19-årige eventyrer.

- Jeg fandt alligevel mig selv sidde ved et bord, kigge på de høje bjerge og tænke for mig selv: "Hold kæft, hvor kunne det være fedt at sidde her med nogle venner. Hvor kunne det være fedt at dele det her med nogen," siger Oliver.



TV 2 Fyn har fulgt Oliver Hvams rejse til Sahara og alle afsnittene kan ses på TV 2 Fyn Play.