Fra publikums-darling til bænkevarmer: - Min sæson har indtil videre ikke været hammergod

De skal arbejde hårdt

Det går op og ned i fodbold, og det skal de unge spillere være rustet til. Derfor er det også noget, klubben arbejder bevidst med, forklarer OB's fodbolddirektør, Björn Wesström.

- Spillerne skal også udfordres i at klare de hårde perioder. Hvis vi beskytter dem fra det, kommer de ikke længere. Jeg er ikke så bange for at lade spillerne være i det. Der, hvor de bliver gode, er hvis de klarer det, så det er bare at arbejde hårdt, siger Björn Wesström og forklarer, at OB har den største stab med trænere nogensinde, hvorfor mulighederne for udvikling er der.

Nu siger kalenderen maj 2023. Jakob Breum startede på banen i seneste hjemmekamp mod AaB. Han fik 73 minutter, inden han blev skiftet ud. Han scorer ikke mål, som han gjorde i foråret 2022, men han har taget udfordringen op, og han arbejder for at ændre tingene.

- I bund og grund handler det om, at jeg skal vise, at jeg er så meget bedre end de andre, at han ikke kan lade være med at spille med mig, siger Jakob Breum.

