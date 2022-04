Fra sommer kan man blive fængselsbetjent i Odense

15-20 elever

Skal man uddanne sig til fængselsbetjent nu, foregår det enten i Birkerød eller Møgelkær. Ligesom med afskaffelsen af SU under kriminalforsorgens uddannelser og indførelse af fuld basisløn, er åbningen af de nye skoler et led i at gøre uddannelserne mere attraktive for flere potentielle kandidater.

- Kriminalforsorgen har et enormt behov for flere betjente. Nu fordobler vi antallet af uddannelsescentre, så mulighederne for at uddanne sig til fængselsbetjent, transportbetjent eller værkmester forbedres. Med ”pop-up-skolerne” tager vi et helt nyt værktøj i brug, hvor vi kan rykke uddannelserne derhen, hvor der er størst rekrutteringsbehov og -potentiale, siger Ina Eliasen, der er direktør i kriminalforsorgen.