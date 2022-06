Frank og Dorit bor ved den støjende letbane: - Det er frygteligt, for de har jo ikke rigtig troet på os

- Vi vil kæmpe for at blive boende og for at få erstatning. Bliver problemet løst, har vi ikke noget problem i at bo her, men ellers kommer vi til at kræve erstatning. For der vil jo være et værditab på ejendommen, påpeger Frank Christiansen.

For en uge siden overnattede flere af de odenseanske politikere hos de støjplagede naboer, for selv at mærke rystelserne. Det fik By- og Kulturrådmand Søren Windell (K) til at foreslå genhusning.