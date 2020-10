Fraskilte Roya Moore: Den iranske ambassade kasserede mine skilsmissepapirer

Da odenseanske Roya Moore i 2014 ville skilles fra sin mand, blev hun kontaktet af den iranske ambassade.

Hvis hun ønskede, at hendes skilsmisse også skulle gælde såvel religiøst som i Iran, skulle hun acceptere en aftale lavet af Imam Ali Moskeen i København. Ellers ville de kassere de skilsmissepapirer, hun fik fra retten i Danmark.

Læs også Odense-imam stod bag: Skilsmissedokument afslører sharialov i Vollsmose

- En dansk skilsmisse, som man får i familieretten, er ikke anerkendt hos dem. I stedet henvises man til, at man tager over i Imam Ali Moskeen i København og får sin skilsmisse, såfremt man opfylder kriterierne, fortæller Roya Moore.

I flere uger har TV 2 Fyn, Berlingske og andre medier kunne fortælle, hvordan muslimske kvinder bliver tvunget til at acceptere skilsmisseaftaler udfærdiget af imamer i Danmark.

Roya Moore er etnisk konsulent og bosiddende i Odense. Hun har tidligere siddet i byrådet, men blev ikke valgt ind ved seneste valg i 2017.

Hun vil nu have fokus på, at det ikke kun er de lokale imamer, der er problemet, men at de parerer ordre helt oppe fra den iranske ambassade.

Læs også Songuls far giftede hende væk: - Andre skal ikke stå alene, som jeg gjorde

- De er faktisk mere organiseret, og de har en stor rolle overfor de lokale imamer, siger Roya Moore.

Formelt samarbejde

Ifølge Roya Moore har moskeen og ambassaden så meget magt, at de kan forhindre muslimske kvinder i Danmark i at rejse til hjemlandet.

- Imam Ali Moskeen har et meget formelt samarbejde med den iranske ambassade, hvor de samarbejder om at udstede nogle dokumenter, som giver kvinderne lov til at få status som fraskilt kvinde. Det er dokumenter, der for mange kvinder er nødvendige for, at de kan tage til hjemlandet og besøge familien. Ellers vil de i Iran ikke blive betragtet som fraskilt, fortæller Roya Moore.

Læs også Minister til ældste elever på skole i Odense: - Selvfølgelig må I have kærester

Det skete også for Roya Moore selv.

- De anerkender ikke det danske dokument. Telefonisk blev jeg husket på, at jeg ikke har ret til at søge om skilsmisse, og at mine danske skilsmissepapirer var ugyldige. Som diplomaten sagde, er jeg stadig i deres øjne juridisk gift, fortæller hun.

- Jeg synes, det er et meget, meget stort problem, at en ambassade i den grad går ind og opfordrer til parallel lovgivning.

Forkasteligt

At religiøse skilsmisser bliver organiseret af Imam Ali Moskeen i samarbejde med den iranske ambassade i Danmark, overrasker Socialdemokratiets udlændingeordfører, Rasmus Stoklund.

- Det er virkelig skidt at høre. Det er en ny og forkastelig oplysning, der kommer frem her i dag, at det stikker endnu dybere. Det skal vi få undersøgt nærmere, siger Rasmus Stoklund til TV 2 Fyn.

Han bryder sig ikke om, at de her ting foregår i Danmark, men parallelt med dansk lovgivning.

- Det er jo gift, hvis man på den måde taler med to tunger, og at man på den ene side har nogle spiselige sætninger på hjemmesiden på dansk om, hvordan man kan komme på rundvisning i moskeen.

- Og så på den anden side har noget på persisk, om at der skal noget helt særligt til som kvinde for at blive skilt og få sin frihed - fuldstændigt som enhver har krav på i Danmark, siger Rasmus Stoklund og understreger:

- Kvinder i Danmark har de samme frihedsrettigheder, uanset hvilken religion de bekender sig til. Vi vil ikke finde os i det andet.

Rasmus Stoklund vil derfor nu undersøge sagen nærmere.

TV 2 Fyn har forgæves forsøgt at få en kommentar fra både Imam Ali Moskeen og den iranske ambassade.

Læs også Følg corona-situationen: Syv fynske kommuner har "bekymrende" smittetal

Disse tekster er hentet fra den iranske ambassade, hvor de kun står skrevet på farsi. Foto: Grafik: TV 2 Fyn

Foto: Grafik: TV 2 Fyn