Fredag stikkes plejehjemsbeboere med tredje vaccinestik

Fredag modtager 31 plejehjemsbeboere fra Plejecenter Hvenekilden i Odense som de første tredje vaccinestik mod coronavirus.

Det er Sundhedsstyrelsen, som har besluttet, at udvalgte plejehjemsbeboere tilbydes tredje stik.

- Sundhedsstyrelsens udvalgte beboere fra Plejecenter Hvenekilden får tilbudt tredje stik for at give dem en ekstra sikkerhed og tryghed, fortæller René Lorenz, som er stabschef inden for politik, strategi og udvikling hos Odense Kommune.