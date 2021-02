'Fredelig' coronademonstration stak af: Måtte tilkalde forstærkning fra Jylland og Sjælland

Fredag aften demonstrerede Fyn for frihed mod regeringens coronahåndtering, og selvom arrangøren Anders Al-Humidi forventede en rolig og lovlig demonstration, er Fyns Politi ikke enig i, at demonstrationen forløb sådan.

- Den var ikke så stille og rolig, som vi havde ønsket. På et tidspunkt er stemningen så ophidset, at vores indsatsleder på stedet tilkalder personale fra andre politikredse, fortæller vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.

Uniformerede betjente fra Sjælland og Jylland blev derfor sendt til Fyn fredag aften.

To anholdt

Politiet vurderer, at der var omkring 130-150 demonstranter, der oplyst af fakler og romerlys og til lyden af affyrede kanonslag gik gennem Odenses gader.

- Klokken 19.05 får vi anmeldt fra indsatslederen, at der bliver tændt flere romerlys, og arrangøren får en henstilling om, at det vil vi ikke tolerere. Der var en ikke særlig god stemning, siger vagtchefen.

Foto: Ida Alstrup Klausen

To personer blev anholdt og sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven, da de alligevel fyrede romerlys af. Den ene af disse personer havde foruden en bushammer på sig. Han blev derfor også sigtet for overtrædelse af våbenloven.

Begge personer er løsladt igen.

Mette ciao ciao ciao

Demonstrationen, der var arrangeret af Anders Al-Humidi og Fyn for frihed, var anmeldt til politiet, og derfor var det også tilladt at samle så mange mennesker.

Ifølge arrangørerne selv har de intet med Men in Black-bevægelsen, der tidligere har stået bag uroligheder i blandt andet København, at gøre. Alligevel sang demonstranterne netop deres sang, da de gik gennem byen for at ende foran Fyens Stiftstidende på Banegårdspladsen.

"Vi marcherer, vi protesterer, Mette ciao ciao ciao", lød det.

Demonstranterne er utilfredse med regeringens coronahåndtering, vacciner og coronapas.

I demonstrationen deltog både børn ned til et år og ældre, fortæller TV 2 Fyns reporter.