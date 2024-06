Freder billetpris efter kæmpe letbane-underskud

- Det bliver ikke dyrere at køre med letbanen i Odense.

Så kontant er udmeldingen fra byrådsmedlem og mødeleder Mark Grossmann (V) til TV 2 Fyn.

Klima og Miljøudvalget i Odense Kommune har tirsdag holdt møde om den kritiske situation, hvor netop billetpriserne blev drøftet.



Diskussionen om billetpriserne har kørt på højtryk, siden det mandag kom frem, at Odense Letbane de næste to år kommer til at køre med et underskud på svimlende 202,4 millioner kroner.

- Vi skal have flere til at bruge letbanen i stedet. Det duer ikke med tomme sæder i en letbane. Vi skal gøre det smidigt og naturligt at tage den, siger Mark Grossmann til TV 2 Fyn.

Og hvordan vil I helt konkret få flere til at køre med letbanen?

- Når letbanen bliver så eksponeret, som den gør lige nu, er vores håb, at flere unge vil gøre brug af den. Den nye generation kommer til, og den sætter vi vores lid til, siger Mark Grossmann.

Det lyder som et tyndt argument ...

- Det er et tyndt argument, men lige nu skal blødningen stoppes, og det gør vi altså ikke ved at sætte billetprisen op og skræmme flere væk, siger Mark Grossmann.

Pengene skal vel findes. Er det de ældre, skoleeleverne eller de syge, det vil gå ud over?

- Jeg håber ikke, det kommer til at gå ud over nogen af dem. Vi må se, hvor pengene skal tages fra. Det kan jeg ikke svare på nu, siger han.

Der er tale om en anbefaling fra Odense Byråd, og den endelige beslutning om en prisfastholdelse ligger hos Fynbus' bestyrelse.